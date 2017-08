Leik lokið: Huddersfield Town 1 - 0 Newcastle | Huddersfield vann nýliðaslaginn

Huddersfield vann 1-0 sigur á Newcastle á John Smith's vellinum í Huddersfield í dag. Aaron Mooy skoraði sigurmarkið á 50. mínútu með glæsilegu skoti eftir flott uppspil Huddersfield.



Leikmenn Huddersfield sendu 14 sendingar í uppspili marksins, sem er lengsta uppspil marks í úrvalsdeildinni til þessa á tímabilinu.



14 - Aaron Mooy's opener featured the most passes in the build-up of any goal scored in the @premierleague so far this season. Style. pic.twitter.com/RowoOHPvoR