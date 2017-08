Gnæfði yfir stubbana í RHCP eins og sólin yfir Teletubbies

Poppfræðingurinn Dr. Gunni greindi vinum sínum á Facebook frá því í gærkvöldi að meðlimir Red Hot Chili Peppers, sem héldu tónleika í Laugardalshöll í gærkvöldi, séu verulega stuttir í annan endann – dvergvaxnir reyndar. Ekki var annað að skilja á Dr. Gunna en að hann heldur svekktur að vera ekki með miða á tónleikana. En, Bubbi Morthens, sem er sér afar meðvitaður um líkamsvirðingu og „body fasisma“, vill hins vegar gjalda varhug við því að gert sé grín að fólki vegna útlits þess.



Dvergvaxnir rokkarar

Þið sem ætlið á Red Hot Chili Peppers í kvöld ath: Flea og söngvarinn eru dvergar. Ég sá þá einu sinni bakksteits, eða sem sagt bakksteits hjá Björk í Paris 1995-96. Þar voru þeir „frægir“ að mingla við fræga (ekki mig samt, þarf ekki að taka fram). Munið því eftir kíkjunum í kvöld! Góða skemmtun!“ segir Dr. Gunni og er flestum vina hans skemmt.



Seinna kom svo nýr status frá Dr. Gunna, en þá virtist sem hann væri staddur fyrir utan Laugardalshöll og potar á farsíma sinn: „News flash frá dvergakasti RHMP just now. Hér má sjá liðið njota bandsins i reyk- og bjórpásu. Höllin of vel hljóðeinangruð. Heyrði ekki djakksjitt. Get þó séð þetta fyrir mér. Flea ber að ofan i stuttbuxum. Anthony ber að ofan að syngja. Will Chad Smith i filing á settinu. Einhver gaur á gitar. Prpgrammið einskonar best of. Gæti googlað síðasta gigg til að vita settlistann en nenni því ekki. Note to tonleikahaldara: Bjóðið mér næst ef þið viljið plögg!“



Red Hot Mini Peppers og Teletubbies

Vinir Dr. Gunnar velta þessu fyrir sér og þannig er til að mynda rokkstjóri Aldrei fór ég suður, Kristján Freyr, með á nótunum: „Red Hot Mini Peppers ... ehehehe.“ Og Sigurlaug Jónsdóttir, eða rokksskáldið Didda, leggur þetta til málanna: „ferðaðist með þeim í lyftu í London einu sinni og GNÆFÐI yfir þá eins og sólin yfir teletubbís.



En, Bubbi telur rétt að menn gæti hófs í gríni sem þessu: „Níða útlit fólks fer þér ekki,“ segir hann og lætur reyndar blikkandi broskall fylgja. En, Dr. Gunni lætur þessar ákúrur ekki slá sig út af laginu og svarar rokkgoðinu að hætti hússins: „Kemur úr „hörðustu átt“ jafnvel?“