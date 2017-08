Idris Elba og Jimmy Fallon í Google translate karaoke

Leikarinn Idris Elba var gestur hjá spjallþáttastjórnandanum Jimmy Fallon á dögunum og fékk hann þar virkilega skemmtilegt verkefni.



Elba átti að syngja lagið Baby Got Back með Sir Mix A Lot en búið var að renna textanum í gegnum Google translate.



Það virkar þannig að textinn er settur yfir á annað tungumál, og síðan til baka aftur á ensku með Google Translate. Fallon tók einnig lagið Baby, One more time með Britney Spears.



Saman tóku þeir síðan lagið I´ll Make Love to You með Boys II Men.



Útkoman, alveg hreint stórkostleg eins og sjá má hér að neðan.