Bandarískur rappari handtekinn og grunaður um morð

Scorpio, Melle Mel, Kidd Creole (annar frá hægri) og Raheim í The Furious Five mættu á Waldorf Astoria hótelið í New York árið 2007 þegar of The Furious Five var tekin inn í Frægðarhöll rokksins.

Lögregla í Bandaríkjunum hefur handtekið rapparann The Kidd Creole vegna gruns um að hafa stungið 55 ára heimilslausan karlmann til bana í New York í gærkvöldi.



Hinn 57 ára Nathaniel Glover, eins og Kidd Creole heitir réttu nafni, á tvívegis að hafa stungið manninn í bringuna og svo einu sinni í höfuðið eftir að sá hafði hreytt ókvæðisorðum í hann. Maðurinn var fluttur á sjúkrahús þar sem hann lést af áverkum sínum.



The Kidd Creole er talinn vera meðal brautryðjanda á sviði hiphoptónlistarinnar og var einn liðsmanna Grandmaster Flash and the Furious Five sem varð árið 2007 fyrsta hiphopsveitin til að vera tekin inn í Frægðarhöll rokksins.



Kidd Creole var handtekinn á Manhattan og segir lögregla að árásarmaðurinn og fórnarlambið hafi ekki þekkst.



Rapparinn hefur áður komist í kast við lögin – árið 1982, 1995 og 2007 – en í öll skiptin var hann handtekinn fyrir ólöglegan vopnaburð.



Grandmaster Flash and the Furious Five var stofnuð í Suður-Bronx í New York árið 1976. Var sveitin skipuð plötusnúðnum Grandmaster Flash og svo fimm röppurum – þeim Melle Mel, Kidd Creole, Cowboy, Mr. Ness/Scorpio og Rahiem.



Þekktasta lag sveitarinnar er The Message af samnefndri plötu sem gefin var út árið 1985.