Hin níu ára Celine þandi raddböndin og Cox ýtti á gullhnappinn

Hin níu ára Celine Tam mætti aftur í America's Got Talent í vikunni en hún hafði áður heillað dómarana með flutningu sínum á laginu My Heart Will Go On með Celine Dion.



Celine á litla systur sem heitir Dion og því heita systurnar Celine og Dion sem verður að teljast nokkuð athyglisvert.



Celine flutti að þessu sinni lagið How Am I Supposed To Live Without You með Michael Bolton og gerði það óaðfinnanlega.



Laverne Cox er gestadómari í þáttunum um þessar mundir og var hún svo hrifin að hún ýtti á gullhnappinn eins og sjá má hér að neðan.