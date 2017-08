Harry Potter-leikari látinn

Breski leikarinn Robert Hardy er látinn, 91 árs að aldri. Hardy er hvað þekktastur fyrir hlutverk sitt sem Cornelius Fudge í kvikmyndunum um galdrastrákinn Harry Potter.



BBC greinir frá því að fjölskylda Hardy hafi greint frá andláti leikarans fyrr í dag.



Leikarinn fór nokkrum sinnum með hlutverk breska forsætisráðherrans Winston Churchill á ferli sínum og hlaut tilnefningu til BAFTA-verðlauna fyrir túlkunina í Winston Churchill: The Wilderness Years frá árinu 1981.



Þá vakti hann einnig athygli fyrir frammistöðu sína í sjónvarpsþáttunum All Creatures Great And Small á níunda áratugnum.