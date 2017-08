Ágústspá Siggu Kling - Steingeit: Gerðu allt af einlægni fyrir þá persónu sem þú elskar

Elsku Steingeitin mín. Þú gerir þá kröfu til sjálfrar þín að hafa allt á hreinu svo enginn hafi neitt á þig, en þú verður að vita það að ef einhver vill ráðast á þig þá er sama hversu fullkomin þú ert - það er auðveldara að finna færi á þér en öðrum þó að það sé ekki sanngjarnt. Það er ekkert sanngjarnt í þessu lífi - það er bara hvaða afstöðu þú tekur þegar þú lendir í erfiðleikum?



Það er best fyrir þig að láta eins og ekkert sé og halda áfram með þínum fítonskrafti þó það sé reynt að leggja stein í götu þína. Þú ert með afbrigðum greind og fyrripartinn af lífinu þínu ertu dómhörð, en sveigjanleiki kemur með hverju árinu sem þú færð á aldurskortið þitt. Þú getur virst vera montin en það er bara það að þú ert varfærin þegar þú tengir þig við vini og ást, en þegar það er komið er ekki til hlýrri eða traustari manneskja.



Þér finnst, þegar þú ert ekki í sambandi, að ástin sé þyrnum stráð og sú eða sá sem þú ert heilluð af skilji þig ekki alveg. Það er einfaldlega vegna þess að þú þarft að tala skýrar um hvað þú vilt og hvað ekki, ekki láta þér detta í hug í eina mínútu að manneskjan sem þú ert heilluð af hafi einhverja skyggnigáfu og viti bara hvað þú ert að meina.



Gerðu allt af einlægni fyrir þá persónu sem þú elskar, brjóttu odd af oflæti þínu og sýndu henni allan þann kærleika sem þú svo sannarlega býrð yfir. Ef þú ert í ástarsperring við einstakling, sem er þín ekki verður, hlustaðu þá aðeins á annarra manna álit og fáðu lánaða dómgreind, því að heilinn þinn vinnur 365 daga á ári frá því að þú fæðist og þangað til þú verður ástfangin - þá fer allt í fokk. Að ná sér í Steingeit sem maka eða elskhuga er það besta sem getur komið fyrir flest merki, svo það eru miklu fleiri fiskar í sjónum; Sporðdrekar, Ljón og svo framvegis, ef þú ert að banka á vitlausa hurð.



Í verkefnum og uppbyggingu á heimili eða því sem þig langar til að gera, mun allt ganga mjög vel á næstunni og þú byggir góða undirstöðu sem mun reynast þér betur en þig nokkurn tímann hefði grunað. Þú finnur þegar líða tekur á ágúst að þú ert eins og frjáls og slítur þau bönd sem hafa haldið þér niðri, jafnvel í langan tíma. Þú þarft hins vegar ekki að monta þig af neinu, því það mun koma í ljós fyrir þá sem þurfa að vita, hversu mögnuð manneskja þú ert. Það hefur allt í lífinu tilgang og þú ert sterkasti tilgangurinn og þegar þú sérð það muntu blómstra eins og gullregnið á góðum degi.



Setningin þín: Sem sigurvegari fæ ég allt (The Winner takes it all - ABBA)



Frægar Steingeitur: Guðjón Pétur Lýðsson markakóngur, Svava Johansen í Sautján, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, dr. Kristín Ólafsdóttir og Davíð Oddsson, Jón Gnarr, Elvis Presley, Gunnar Þórðarson, Tómas Guðbjartsson læknahetja, Lovísa Tómas, Dorrit Moussaieff forsetafrú, Þuríður Blær Jóhannsdóttir, leikkona og Reykjavíkurdóttir, Jesús og Simmi á Fabrikkunni, Óttar Proppé, Ingveldur Ægissdóttir módir og kvunndagshetja, Hendrika Waage hönnuður.