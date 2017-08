Ágústspá Siggu Kling - Krabbinn: Stoppar yfirleitt stutt í hverju partýi

Elsku Krabbinn minn, þú ert yndislegur og eftirtektarverður persónuleiki og þó þú veljir þér „venjulegt“ starf þá býrðu einhvern veginn til meira úr þessu venjulega starfi og gerir það eftirtektarvert. Þú átt svo auðvelt með að ná á toppinn en kærir þig ekki alltaf um það og hvað er svo sem að ná á toppinn? Það er öðruvísi hugsun hjá hverjum og einum, svo finndu þína.



Þú ert þannig að þú vilt gefa öllum séns og þolir ekki fordóma, en að sjálfsögðu brennir þú þig á því líka, svo nýttu þér þetta bara til að gera þig að aflmeiri persónu og alls ekki nota það sem niðurrif þó þú sért ekki alltaf mannglöggur.



Þú hefur átt erfitt með að skilja eigin tilfinningar og þar af leiðandi ratað í ástarsambönd sem engan veginn gleðja þig. Þú gerir allt til þess að lífið í kringum þig blessist en vond ástarsambönd eru eitthvað sem þú átt alls ekki að berjast fyrir og lífið smellur fyrst saman hjá þér þegar þú nærð þér í sálufélaga. Þegar sú dásemd hefur fallið þér í skaut þarftu ekki að sýnast vera annar en þú ert og reyna að redda og bjarga deginum hjá öllum öðrum en þér.



Þú hefur orku fiðrildisins svo þú stoppar yfirleitt stutt í hverju partýi. Það er auðvelt að elska þig vegna þess að þú ert svo skemmtileg persóna og eina dauðasyndin í lífinu er að vera leiðinlegur og þar ert þú alls ekki staðsettur. Ástargyðjan Venus er að spila stóran þátt í lífinu þínu núna og næstu mánuði og þú elskar að vera ástfanginn, en vertu vandlátur og veldu einhvern sem hentar þér í bæði sorg og gleði.



Innst inni verður þú að skilja að það er best fyrir þig að vera sjálfstæður í vinnu og geta ráðið þér og tímanum þínum sjálfur. Þú getur dáið hægt og rólega ef þú átt að vinna frá 8-5 í einhæfu starfi, og einhæft starf er eins og lélegt ástarsamband - það gefur það þér ekkert.



Það er að koma mikið jafnvægi, gleði og traust úr orkunni þinni. Þú færð svo dásamlegar fréttir óvænt sem breyta líðan þinni og innifalið í næstu mánuðum eru skilaboð um að fara ekki fram úr sér, fjárfesta ekki í einhverju sem getur drepið þig, fjárfestu frekar í hamingju og gleði en stórum dauðum efnislegum hlutum eða fasteignum sem geta bundið þig niður.



Setningin þín er: Ég mun brjóta mig lausan (I want to break free - Queen)



Frægir Krabbar: Bryndís Schram, Sigga Lorange Ostabúðarskvísa, Auddi Blö, sem við elskum öll, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri og dúlla, Ólafur Stefánsson, handboltakappi og heimspekingur, Edda Sif, Sindri Sindrason, Ásdís Halla Bragadóttir, Hjörvar Hafliðason og Lars Lagerbäck landsliðsþjálfari, Davíð hinn góði skóari í Hafnafirði, Stefán Árni Pálsson fréttamaður, Th. forseti Íslands, Friðbjörn Europartakóngur, Yesmine Olsen, höfundur og framleiðandi, George Michael, Kristófer Helgason, dagskrágerðamaður, Nuno Alexandre Bentin Servo veitingahúsakóngur, Helga Hafsteinsdóttir, hárgreiðsluséní á Akureyri.