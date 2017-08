Wiz Khalifa á ekki lengur mest spilaða myndbandið á YouTube

Lagið See You Again með Wiz Khalifa er ekki lengur mest spilaða myndbandið á YouTube en lagið trjónaði á toppnum í aðeins einn mánuð.



Nú er lagið Despacito með Luis Fonsu og Daddy Yankee komið á toppinn en í fjögur ár var suður-kóreska stuðlagið Gangnam Style með Psy á toppnum.



Despacito kom inn á YouTube 12. janúar á þessu ári og nú þegar hefur verið horft á lagið 3.096.316.971s sinnum.



Ekkert myndband hefur náð slíkum fjölda spilana á eins stuttum tíma.