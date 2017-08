Johnny Manuel mætti á dögunum öðru sinni í áheyrnarprufu í America´s Got Talent og tók lagið Lately með Stevie Wonder.



Manuel flutti lagið einstaklega vel og sat salurinn hreinlega agndofa allan flutninginn.



Söngvarinn ástsæli Seal var gestadómari að þessu sinni og var hann heldur betur hrifinn af Manuel, svo hrifinn að hann ýtti á gullhnappinn fræga.



Hér að neðan má sjá þennan draumaflutning Johnny Manuel.