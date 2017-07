Leikarinn Sam Shepard er látinn

Sam Shepard kom meðal annars fram í kvikmyndunum The Notebook og Black Hawk Down.

Bandaríski leikarinn og leikskáldið Sam Shepard er látinn, 73 ára að aldri.



Shepard fannst látinn á heimili sínu í Kentucky á fimmtudag en hann hafði glímt við hreyfitaugahrörnun (ALS) síðustu ár. New York Times greinir frá þessu.



Shepard vann á starfsferli sínum meðal annars til Pulitzer-verðlauna og var tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir hlutverk sitt í myndinni The Right Stuff frá árinu 1983.



Shepard vakti einnig athygli fyrir frammistöðu sína í myndunum The Notebook og Black Hawk Down en eitt síðasta hlutverk hans var í sjónvarpsþáttaröðinni Bloodline.



Hann lætur eftir sig þrjú börn – Jesse, Hannah og Walker Shepard.