Hin níu ára Angelica er að heilla Bandaríkjamenn upp úr skónum og núna fékk hún gullhnappinn

Hin níu ára Angelica Hale er gjörsamlega að slá í gegn í America's Got Talent og mætti hún í annað sinn í þáttinn um helgina.



Þá tók hún lagið Girl On Fire með Alicia Keys og gerði það einfaldlega óaðfinnanlega.



Þessi stelpa frá Atlanta í Bandaríkjunum heillaði gjörsamlega alla í salnum í annað sinn en í síðasta mánuði með flutningi sínum á laginu Rise Up með Andra Day.



Núna fékk þessi magnaða stelpa dómarann Chris Hardwick til að ýta á gullhnappinn og var það heldur betur verðskuldað eins og sjá má hér að neðan.