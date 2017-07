Valitor varar við svikatölvupóstum

Kortafyrirtækið Valitor varar korthafa við tilraunum óprúttinna aðila til kortasvika með því að senda korthöfum tölvupóst.



Korthafarnir eru beðnir um að opna hlekk í tölvupóstinum og gefa upp allar kortaupplýsingar auk Verified by Visa- númers sem korthafar fá sent með sms-skilaboðum í síma.



Í tilkynningu frá Valitor segir að fólk sé eindregið varað við svona tölvupóstum þar sem þetta er mjög þekkt aðferð við að blekkja fólk.



„Tölvupóstar sem um ræðir núna eru sendir út með vörumerkjum þekktra fyrirtækja, jafnt innlendum sem erlendum, og því fyllsta ástæða til að vera á varðbergi.



Oft er verið að tilkynna í þessum póstum um að korthafar eigi von á endurgreiðslum eða um einhverskonar þjónusturöskun sem kallar á umsvifalausa aðgerð.



Af þessum sökum viljum við biðja korthafa að hafa eftirfarandi í huga:



• Korthafar eiga ekki undir neinum kringumstæðum að gefa upp Verified by VISA öryggisnúmer sem sent er í GSM síma þegar boð um endurgreiðslu berast. Enda er ekki þörf á því númeri þegar gerð er endurgreiðsla heldur á þetta númer aðeins við þegar korthafar eru sjálfir að versla á netinu.



• Korthafar eiga ekki undir neinum kringumstæðum að gefa upp þriggja stafa öryggisnúmer sem er aftan á kortunum þegar um endurgreiðslur er að ræða. Korthafar sem fá boð um inneign hjá söluaðila ættu í öllum tilfellum að hafa samband við viðkomandi aðila til þess að fá upplýsingar um inneign og passa að gefa engar upplýsingar upp fyrr en staðfesting liggur fyrir.



• Varast pósta á lélegri íslensku. Erlend fyrirtæki senda venjulega allt á ensku.



• Ekki opna hlekki í tölvupóstum sem þú kannast ekki við.



• Korthafar sem gefa upp allar öryggisupplýsingar í tengslum við kortið til rangra aðila geta átt á hættu að bera sjálfir hugsanlegt tjón,“ segir í tilkynningu fyrirtækisins.