Yoli Mayor er ung kona frá Miami og mætti hún öðru sinni í raunveruleikaþáttinn America´s Got Talent á dögunum.



Hún er aðeins 21 árs og söng hún lagið Love On The Brain með Rihanna. Mayor stóð sig einstaklega vel og fékk mikið hrós frá dómurunum.



Eftir flutninginn stóðu allir fimm dómararnir upp og klöppuðu fyrir þessari mögnuðu söngkonu en flutninginn má sjá hér að neðan.