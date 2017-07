Hugarórar úr frönsku vændishúsi

Konur í korselettum, daður upp á franskan máta og ljóðalestur á bak við luktar dyr verða í algleymi í eldrauðu húsi skálda í kvöld.



„Vændishús og ljóðskáld eiga ýmislegt sameiginlegt. Hvort tveggja eru gamlar starfsgreinar sem fást við mikla nánd, fantasíur og sóðalegar hugmyndir sem opinberast í einrúmi,“ segir leikkonan Nanna Gunnars. Í kvöld ætlar hún að breyta Iðnó í eldrautt pútnahús með skáldlegu ívafi.



„Frá ómuna tíð hafa ljóð verið notuð til tjáningar á löngunum mannsins og innstu þrám. Á sama hátt hafa vændiskonur fyrri tíma og vorra verið skáldum innblástur og yrkisefni. Við ætlum að fanga þessi áhrif en einblína á nándina með kynæsandi blæ, beru holdi, ögrandi kabarettdansi og burlesque-skopstælingum. Með því móti frelsum við líkamann og erum stolt af honum, því það er ekkert ljótt við að vera léttklæddur. Það getur hins vegar vakið kynferðislegar kenndir sem og kitlað skopskynið, en sjálfsást og líkamsvirðing spilar þar stærstu rulluna.“



Rauða skáldahúsið reis fyrst í heimsborginni New York árið 2008 og hefur síðan farið sem eldur í sinu um heiminn. Umgjörðin er leikhúsþema fíns vændishúss í anda Parísar um 1920 þar sem alls kyns listamenn fara á stjá. Viðburðurinn byggir á fyrirmyndinni „The Poetry Brothel“ þar sem brotnir eru veggir á milli ljóðs og leiklistar, leikara og áhorfenda.



„Það var ljóðskáldið Stephanie Berger sem átti hugmynd að þessu upplifunarleikhúsi heimsins, og ég sló til þegar Meg Matich, eitt af skáldum okkar í kvöld, bað mig um að hjálpa sér við að setja upp sams konar ljóðapútnahús í Reykjavík. Meg er með MFA-gráðu í ljóðlist frá Columbia-háskóla, er hér á landi til að yrkja og þýða íslensk ljóð yfir á ensku með styrk frá Fulbright og gaf út bókina Tími kaldra mána eftir Magnús Sigurðsson á ensku í janúar. Hún hafði tekið þátt í slíkri veislu í New York og vildi sjá meira gerast í íslensku ljóðasenunni,“ upplýsir Nanna, sem útskrifaðist úr leiklistarskóla í Lundúnum 2012, þar sem hún komst í kynni við óvenjulegar nálganir í leikhúsheiminum.



„Rauða skáldahúsið er upplifunarleikhús þar sem áhorfandinn þarf ekki að sitja niðurnegldur á sama stað heldur getur labbað á milli atriða, talað við leikarana, hlegið, sungið og dansað að vild. Segja má að hann verði hluti af sköpunarverkinu, en hann má vera þar allt eins og leikmunur því það er engin kvöð að spila af fingrum fram frekar en fólk vill.“





Nanna ílengdist í Lundúnum þegar hún varð ástfangin af breska hljóðhönnuðinum og listræna tölvuhönnuðinum Owen Hindley. Þau fluttu til Íslands í fyrra og stofnuðu leikhópinn Huldufugl, sem stendur að gleðinni í Iðnó í kvöld. MYND/LAUFEY ELÍASDÓTTIR

Fantasíur og rómantík

Dyr að skáldlega pútnahúsinu í Iðnó opnast að kvöldi Druslugöngunnar sem fram fer í dag, en það er skemmtileg tilviljun.



„Með Druslugöngunni er reynt að skipta út merkingu orðsins „drusla“ en ég held að við náum aldrei að skipta út merkingu orðsins „hóra“. Í stað þess reynum við að vekja fólk til umhugsunar með annars konar nálgun,“ segir Nanna sem lofar dulúðugu og fjörugu andrúmslofti í Iðnó í kvöld.



„Hér verður daðrað og duflað innan um eldheitar fantasíur og rómantík. Sumum þykir það afar ögrandi á meðan aðrir njóta til hins ítrasta. Fólk er vitaskuld forvitið og vill vita um hvað málið snýst, en fæstir vilja hugsa um ljótu hlutina þegar þeir skemmta sér. Við höfum glamúrinn því í fararbroddi og heiðrum hugblæ Rauðu myllunnar (f. Moulin Rouge) og Parísar eftir 1900 þegar vændishús voru goðsagnakennd og töfrar áttu sér stað innanhúss.“



Í þeim sama anda verður hægt að fá einkalestur ljóðskálda í einrúmi dívans og kertaljóss, upplifa nánd tarotspákonu og nornarinnar Snæuglu, sem fer afsíðis með þá sem vilja spyrja út í ástina, og fá teiknaðar af sér myndir, eins og tíðkaðist meðal frönsku elítunnar forðum, eða þá líkamsmálun úr hendi Violet Fire.



„Frönsk vændishús eftir aldamótin 1900 voru athvörf listamanna og vísar frægt atriði úr kvikmyndinni Titanic til þess veruleika, þar sem persóna Kate Winslet segir við persónu Leonardos DiCaprio: „Draw me like one of your French girls.“ Þann ævintýraheim munum við endurskapa, nema hvað við sleppum kynlífsgreiðanum, en í stað hans geta menn borgað fyrir hugaróra,“ segir Nanna og brosir.







Nanna kemur fram sem Madame Karítas í Rauða skáldahúsinu í Iðnó og segir það verða algjöran veruleikaflótta að hverfa inn í pútnahús skáldanna. MYND/LAUFEY ELÍASDÓTTIR

Bannað að káfa!

Yfir þrjátíu listamenn koma fram í listaveislu Rauða skáldahússins í kvöld. Aðalskáld kvöldsins er Kristín Eiríksdóttir, en önnur skáld eru Elías Knörr, Ingunn Lára, Kailyn Phoenix, Lommi, Meg Matich, Solveig Stjarna Thoroddsen og Þorvaldur S. Helgason. Frá Reykjavík Kabarett verður eggjandi dans og atriði með Maríu Callista, Gógó Starr, Ungfrú Hringaná, Ginger Biscuit og Bibi Bioux. Hljómsveitirnar eru tvær: Gleðikonur og The Keystone Swingers, með Viggu Ásgeirsdóttur og Bibi Bioux sem gestasöngkonur.



„Að hverfa inn í pútnahús skáldanna verður algjör veruleikaflótti! Enda hvenær fær fólk tækifæri til að klæða sig upp í glitrandi kjóla og korselett án þess að fá á sig athugasemdir annarra. Við hvetjum gestina til að klæða sig upp á en það er engin skylda. Margir vilja reyndar nýta tækifærið til að klæða sig á ögrandi hátt og þessi viðburður er einstaklega skemmtilegur fyrir fólk sem hefur áhuga á dragi eða að leika sér með kynhneigð sína, óháð kynvitund,“ segir Nanna sem skiptir um nafn í kvöld og kemur fram sem Madame Karítas sem stjórnar gleðinni með listræna stjórnandanum Jessicu LoMonaco og leikstjóranum Meg Matich, í samstarfi við Reykjavík Kabarett.



„Ástir og ævintýri liggja alltaf og alls staðar í loftinu og ég veit að einhverjir hafa byrjað að deita eftir viðburði sem þessa. Maður fær enda mikla nánd með fólki og ef einhverjir straumar myndast er alveg hægt að biðja um númerið eftir sýningu. Bara ekkert káf á meðan sýningu stendur!“ segir Nanna og skellir upp úr.



Rauða skáldahúsið í Iðnó stendur yfir frá klukkan 20 til 23 í kvöld, laugardagskvöldið 29. júlí. Sjá nánar á Facebook undir Rauða skáldahúsið. Skoðaðu hvað Nanna gerir á Huldufugl og kabarettdansararnir á Reykjavík Kabarett.