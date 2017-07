Ofurfyrirsætan Cara Delevingne gaf í gær út nýtt tónlistarmyndband við lagið I feel Everything úr kvikmyndinni Valerian and the City of a Thousand Planets.



Delevinge komst fyrst á sjónarsviðið fyrir fyrirsætustörf en í dag er hún einnig söng og leikkona.



Í þessu lagi er það enginn annar en Pharrell Williams sem framleiðir lagið en hér að neðan má sjá myndbandið sjálft.