Gangnam Style ekki lengur mest spilaða myndbandið á YouTube

Lagið Gangnam Style er ekki lengur mest spilaða myndbandið á YouTube en þetta suður-kóreska stuðlag með PSY hefur trjónað þar á toppnum í fjögur ár.



Nú er lagið See You Again með Wiz Khalifa orðið mest spilaða myndbandið á miðlinum en þegar þessi frétt er skrifuð hefur verið horft á það myndband 2,9 milljarð sinnum.



Til að setja hlutina betur í samhengi þá hefur See you again verið spilað í tæplega 22 þúsund ár.



Lagið kom út í kringum kvikmyndina Furius 7 og var það tileinkað leikarnum Paul Walker sem lést í skelfilegu bílslysi.



Það má gera ráð fyrir því að lagið Despacito farið á toppinn á næstu en núna hefur lagið verið spilað 2,5 milljarð sinnum.



1. sæti - Wiz Khalifa

See You Again (ft. Charlie Puth).



Búið er að horfa á myndbandið 2.896.029.104 sinnum.



2. sæti - Psy

Gangnam Style.



Búið er að horfa á myndbandið 2.894.635.839 sinnum.



3. sæti - Justin Bieber

Sorry.



Búið er að horfa á myndbandið 2.635.919.951 sinnum.



4. sæti - Mark Ronson

Uptown Funk (ft. Bruno Mars).



Búið er að horfa á myndbandið 2.550.809.201 sinnum.



5. sæti - Luis Fonsi

Despacito (ft. Daddy Yankee).



Búið er að horfa á myndbandið 2.485.515.053 sinnum.