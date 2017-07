Setti sér markmið og reif sig upp úr óhollustu og þunglyndi

Bloggarinn Inga Kristjánsdóttir setti sér lífsstílsáskorun sem snýst um að ná betri andlegri og líkamlegri heilsu á 50 dögum. Áskorunina setti hún sér eftir að hafa farið langt niður eftir áföll og erfiðleika.



„50 daga áskorunin snýst í stuttu máli um það að setja sér sér markmið með tímaramma. Í þessari áskorun einbeiti ég mér að því að hreyfa mig 5-6 daga í viku, borða næringarríkari og fjölbreyttari fæðu ásamt því vinna verulega í sjálfri mér, læra að setja fólki mörk og kunna að meta sjálfa mig,“ segir Inga spurð út í hvað áskorunin sem hún setti sér nýverið snýst um.



„Í áskoruninni vinn ég líka í því að loka á fortíðardrauga og læra að lifa í núinu. Í þessa 50 daga er ég skuldbundin því að vera meðvituð um líkama og sál.“



Spurð út í hvernig það kom til að hún setti sér þessa áskorun segir Inga: „Árið 2015 var alveg gríðarlega erfitt ár fyrir mig. Ég missti pabba minn úr krabbameini og tókst á við alls konar þrekraunir sem ég kunni ekki á. Ég þyngdist um 15 kíló og hugurinn var í algerum hrærigraut,“ útskýrir Inga sem glímdi við kvíða, þunglyndi og martraðir á þessum tíma.„Ég hef í raun aldrei sett mig í fyrsta sæti, enda alveg skelfilega meðvirk. Dagurinn minn snerist um að gera aðra hamingjusama og ef ég náði því þá mátti ég fagna. Einn daginn fékk ég algerlega nóg, ég fékk nóg af því að líða aldrei vel á sál og líkama. Mér finnst lífið allt of stutt til þess að vera ekki ánægður með eitthvað sem maður getur breytt. Ég get reynt að láta mér líða betur og ég get orðið ánægð með líkama minn, ég þarf bara að leggja mig fram.“

Erfiðast að loka köflum

Inga kveðst vera ein af þeim sem eiga erfitt með að setja sér markmið. „Ég gefst auðveldlega upp og verð óþolinmóð þegar kemur að því að sinna einhverju sem tekur langan tíma og vil að allt gerist strax. Þess vegna ákvað ég að prófa að setja mér tímaramma sem varð að þessari „50 days of better body and better life“-áskorun. Tímaramminn er ekki of langur og ekki of stuttur.



Það hefur verið langerfiðast að læra að loka á kafla í lífinu sem eiga ekki lengur við, segja bless við fortíðardrauga sem hafa ekki gert neitt annað en að draga mig niður, það var verulega þungt skref og skrítið. Ég viðurkenni að það var líka frekar erfitt að breyta matarvenjum en ég var manneskja sem leyfði mér að éta allt hvenær sem er,“ segir Inga sem er núna búin að taka gos og sælgæti út úr mataræði sínu og gerir vikuinnkaup. „Þá ákveð ég á sunnudögum hvað á að vera í matinn í komandi viku, það hefur hjálpað mér að skipuleggja mig ásamt því að spara mér hellings pening og tíma.“



Inga segir þessa 36 daga sem hún er búin með hafa verið krefjandi en vel þess virði. „Fyrst fannst mér gríðarlega erfitt að byrja að mæta á æfingar, enda fannst mér mun betra að setjast upp í sófa þegar ég var búin að vinna. En það að liggja uppi í sófa og hugsa um drauma mína veitti mér ekki vellíðan, svo ég ákvað að standa upp og framkvæma þá,“ segir Inga sem kom hreyfingunni fljótt inn í daglega rútínu. „Fljótlega fannst mér ómissandi að komast á æfingu. Andlega hliðin fylgdi í kjölfarið, mér fór að líða svo mikið betur. Hamingja mín fór að skipta mig máli og það er ein besta tilfinning sem ég hef upplifað. En það er mjög krefjandi að halda andlegu hliðinni í lagi, ég þarf að vera dugleg að minna sjálfa mig á af hverju ég er að gera þetta.“



Laus við kvíðaverkinn

Aðspurð hver ávinningurinn sé af þessum 36 dögum fyrir hana segir Inga: „Ég hef skafið af mér helling af óþarfa kílóum, bæði af líkama og sál. Ég er hætt að vera með stanslausan kvíðaverk í maganum. Ég finn að ég er öðrum hvatning en ég hef leyft fylgjendum mínum á Snapchat að vera samferða mér í hverju skrefi í áskoruninni,“ segir Inga sem er með notandanafnið ingakristjanss. Hún hvetur aðra til að taka þátt í áskoruninni. „Ég hef skorað á þó nokkuð marga að taka þátt í áskoruninni, margir hafa tekið henni en nokkrir treystu sér ekki í svona langa skuldbindingu, sem er allt í lagi. Margir hafa líka breytt áskoruninni og sniðið hana að eigin þörfum, sem er frábært.“„Ég vil svo minna á að svona verkefni eru ekki kapphlaup, heldur langhlaup. Maður er ævilangt að vinna í sjálfum sér og að læra á sjálfan sig. En því fyrr sem þú áttar þig á því að þú þarft ekki að sætta þig við ákveðna hluti, þú getur breytt þeim, því betra.“