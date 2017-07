Westworld og Saturday Night Live hlutu flestar Emmy-tilnefningar

Tilnefningar til Emmy-verðlaunanna árið 2017 voru tilkynntar í dag en sjónvarpsþættirnir Westworld og SNL hlutu 22 tilnefningar hvor, flestar allra sjónvarpsþátta í ár.



Leikararnir Anna Chlumsky og Shemar Moore lásu upp tilnefningarnar við hátíðlega athöfn í Los Angeles í dag.



Í flokki dramaþáttaraða eru meðal annars tilnefndar The Crown, House of Cards, Stranger Things og Westworld. Hægt er að sjá tilnefningalistann í heild sinni á vefsíðu Emmy-verðlaunanna.



Emmy-verðlaunin fara fram í 69. skipti þann 17. september næstkomandi en Stephen Colbert hefur verið ráðinn kynnir.



Tilnefningar til nokkurra af helstu verðlaunum hátíðarinnar eru eftirfarandi:



Besta dramasería

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid's Tale (Hulu)

House of Cards (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

This Is Us (NBC)

Westworld (HBO)



Aðalleikona í dramaseríu

Viola Davis, How to Get Away With Murder (ABC)

Claire Foy, The Crown (Netflix)

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale (Hulu)

Keri Russell, The Americans (FX)

Evan Rachel Wood, Westworld (HBO)

Robin Wright, House of Cards (Netflix)



Aðalleikari í dramaseríu

Sterling K. Brown, This Is Us (NBC)

Anthony Hopkins, Westworld (HBO)

Bob Odenkirk, Better Call Saul (AMC)

Matthew Rhys, The Americans (AMC)

Liev Schreiber, Ray Donovan (Showtime)

Kevin Spacey, House of Cards (Netflix)

Milo Ventimiglia, This Is Us (NBC)



Besta grínsería

Atlanta (FX)

black-ish (ABC)

Master of None (Netflix)

Modern Family (ABC)

Silicon Valley (HBO)

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Veep (HBO)



Aðalleikkona í grínseríu

Pamela Adlon, Bad Things (FX)

Jane Fonda, Grace and Frankie (Netflix)

Allison Janney, Mom (CBS)

Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Julia Louis-Dreyfus, Veep (HBO)

Tracee Ellis Ross, black-ish (ABC)

Lily Tomlin, Grace and Frankie (Netflix)



Aðalleikari í grínseríu

Anthony Anderson, black-ish (ABC)

Aziz Ansari, Master of None (Netflix)

Zach Galifianakis, Baskets (FX)

Donald Glover, Atlanta (FX)

William H. Macy, Shameless (Showtime)

Jeffrey Tambor, Transparent (Amazon)



Besta smásería

Big Little Lies (HBO)

Fargo (FX)

Feud: Bette and Joan (FX)

Genius (National Geographic)

The Night Of (HBO)



Besta sjónvarpsmynd

Black Mirror: San Junipero (Netflix)

Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love (NBC)

The Immortal Life of Henrietta Lacks (HBO)

Sherlock: The Lying Detective (PBS)

The Wizard of Lies (HBO)



Aðalleikona í smáseríu eða sjónvarpsmynd

Carrie Coon, Fargo (FX)

Felicity Huffman, American Crime (ABC)

Nicole Kidman, Big Little Lies (HBO)

Jessica Lange, Feud: Bette and Joan (FX)

Susan Sarandon, Feud: Bette and Joan (FX)

Reese Witherspoon, Big Little Lies (HBO)



Aðalleikari í smáseríu eða sjónvarpsmynd

Riz Ahmed, The Night Of (HBO)

Benedict Cumberbatch, Sherlock: The Lying Detective (PBS)

Robert De Niro, The Wizard of Lies (HBO)

Ewan McGregor, Fargo (FX)

Geoffrey Rush, Genius (National Geographic)

John Turturro, The Night Of (HBO)



Besta raunveruleikasjónarpsþáttaröð

The Amazing Race (CBS)

American Ninja Warrior (NBC)

Project Runway (Lifetime)

RuPaul's Drag Race (Vh1)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)