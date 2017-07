Svipmynd Markaðarins: Alæta á tónlist og á kafi í hestamennsku

Ingibjörg Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Skemmtigarðsins í Grafarvogi, er alæta á tónlist og er á kafi í hestamennsku. Hún hefur setið í stjórn FKA og vann áður í heilbrigðisgeiranum. Ingibjörg situr hér fyrir svörum í Svipmynd Markaðarins.



Hvað hefur komið þér mest á óvart það sem af er ári?

Vissulega er það fjölmargt sem fær mig til að lyfta brúnum. Fyrst má nefna ákvörðun forseta Bandaríkjanna um að draga Bandaríkin út úr Parísarsáttmálanum um loftslagsmál. Hryðjuverkin halda áfram og virðist vera sem þau séu komin til að vera í okkar samfélagi sem er gríðarlega dapurt. Þá er húsnæðismarkaðurinn kominn á eitthvert yfirnáttúrlegt flug, þvílíkar eru verðhækkanirnar síðastliðið ár. Og talandi um flug, þá finnst mér gaman að fylgjast með þeim hjá WOW air og fagna áframhaldandi góðu gengi.



Hvaða app notarðu mest?

Þessi klassísku: Snapchat, Instagram, Pinterest, WhatsApp en það nýjasta sló hins vegar öll út. Dóttir mín fékk mig til að fá mér Just dance app sem notað er til að mæla danstilþrif mín í PS4 Just dance 2017. Ég hef ekki náð fram sigri í þeim leik enn en minn tími mun koma.



Hvað gerir þú í frístundum þínum?

Ég er á kafi í hestamennskunni og dreif mig í keppnisbrautina aftur eftir 20 ára hlé. Það er svakalega gaman að keppa, ég hreint elska að ríða brautina hnarrreist og finna svo fyrir sigurvímunni í lokin en elsku dómararnir eru ekki alltaf sammála um þá vímu. Gulrót hestamennskunnar er svo að fara í 2-4 daga hestaferðir í góðum félagskap og gera vel við sig í mat og drykk. Þá er ég dugleg að fara austur í sumarbústað með fjölskyldunni og njóta sveitasælunnar við Hellu, mekka hestamennskunnar. Og þar sem ég kann ekki að segja nei, þá hef ég sinnt hinum ýmsu félagsmálum í mínum frítíma sem gefa mikið til baka.



Hvernig heldur þú þér í formi?

Ég verð að viðurkenna að ég er síðasta manneskjan sem þú sérð inni á líkamsræktarstöð. Mesta hreyfingin sem ég fæ er þegar ég fer í hesthúsið, moka út, kembi og skelli mér á hestbak. Við búum á æðislegum stað á Kársnesinu og gönguleiðir eru frábærar meðfram sjónum og ekkert betra en að fara í góða hressandi göngutúra í kvöldsólinni. Andlega formið er ekki síður mikilvægt en það líkamlega og undanfarin tvö ár hef ég sérstaklega einblínt á að „hægja“ á lífinu og reyna að útrýma stressi og álagi. Þegar ég fann að vinnan var farin að stýra mér en ekki ég henni þá settist ég niður og lagði upp nýja lífssýn með mig í fyrsta sæti.



Hvernig tónlist hlustar þú á?

Ég er alæta á tónlist og fer lagaval alveg eftir því í hvernig stemningu ég er hverju sinni. Ég get hlustað á „Basket Case“ með Green day, sungið með öllum lögunum í Mamma mia eða leyft rómantíkinni að blómstra við „Í hjarta mér“ með Öldu og Bubba. David Guetta finnst mér líka frábær, eða alveg frá því að sonur minn dró mig á „unglingatónleika“ með Guetta í Laugardalshöllinni fyrir nokkrum árum. Íslensku hljómsveitirnar eru að gera frábæra hluti, ég fer á fjölda ferðasýninga erlendis og þar er oftast rætt um íslensku tónlistina. Ég get ekki hrósað tónlistarfólkinu okkar nægilega fyrir framlag þeirra til íslenskrar menningar og landkynningar.



Ertu í þínu draumastarfi?

Já, ef ég hef brennandi áhuga á einhverju þá er ég alltaf í draumastarfinu mínu sama hvað það er. Í dag rek ég tvö fyrirtæki, annars vegar ferðaskrifstofuna Incentive Travel fyrir erlenda hvataferða- og fyrirtækjahópa og hins vegar Skemmtigarðinn í Grafarvogi. Ég er alltaf á heimavelli og í dag fá viðskiptafræðingurinn og útivistarkonan að blómstra saman. En ég vann áður í heilbrigðisgeiranum og satt best að segja þá sakna ég hans alltaf, því það er gjöfult starf.