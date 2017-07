Henry Richardson mætti í raunveruleikaþáttinn Americas´s Got Talent á dögunum og sýndi þar hæfileika sína með spilastokkinn.



Richardson er frá Brooklyn í New York og er aðeins fimmtán ára gamall. Hann fékk áhuga á spilagöldrum eftir að hafa fylgst með Americas´s Got Talent undanfarin ár.



Spilagaldur Henry var stórmerkilegur og urðu dómararnir gjörsamlega agndofa.