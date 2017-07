Tók lag með Whitney Houston og fékk standandi lófaklapp

Johnny Manuel kom, sá og sigraði á dögunum í raunveruleikaþættinum America´s Got Talent þegar hann mætti og tók lagið I have nothing með Whitney Houston.



Manuel er frá Flint í Michigan og hefur hann sungið í raun og veru alla ævi. Hann fékk samning hjá útgáfufyrirtæki þegar hann var 14 ára en það samstarf gekk ekki upp.



Manuel söng eitt allra erfiðasta lag sem hægt er að taka og gerði það ótrúlega vel. Viðbrögðin voru eðlilega ótrúleg og salurinn hreinlega missti það þegar áhorfendur heyrðu þessa fallega rödd.



Hér að neðan má sjá þennan dreng slá í gegn í AGT.