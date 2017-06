Sean „Diddy“ Combs hæst launaði skemmtikrafturinn í ár

Forbes hefur gefið út lista yfir hundrað hæst launuðustu skemmtikrafta heims. BBC greinir frá.



Efstur á lista er rapparinn Sean „Diddy “ Combs með 130 milljónir bandaríkjadala eða þrettán milljarða íslenskra króna. Hann færist jafnframt upp um 21 eitt sæti á listanum, frá því í fyrra. Velgengni hans má rekja til tónleikaferðalags sem hann fór í um Bandaríkin. Einnig gerði hann auglýsingasamning fyrir vodkafyrirtæki. Þar að auki framleiðir hann sína eigin fatalínu.



Beyonce er í öðru sæti með 105 milljónir bandaríkjadala og J.K. Rowling er í því þriðja með 95 milljónir bandaríkjadala. Þær eru jafnframt einu konurnar sem eru í topp tíu sætunum. Kvenkyns skemmtikraftar skipa einungis 16 prósent listans.



Yngst á listanum er Kylie Jenner en þetta er í fyrsta sinn sem hún kemst á listann fræga. Hún er í 59 sæti og er yngst á listanum. Tekjur hennar koma aðallega frá raunveruleikaþættinum Keeping Up with the Kardashians sem hafa verið vinsælir undanfarin ár en einnig hefur hún hagnast á snyrtivörum í hennar nafni sem og fatalínu.



Helmingur þeirra sem ná á topp tíu listann eru tónlistarmenn og Christiano Ronaldo og Le Bron James eru einu íþróttamennirnir.



Topp tíu listann má sjá hér að neðan:







Sean "Diddy" Combs, tónlistarmaður- 13 milljarðar Beyonce Knowles, tónlistarkona- 10 milljarðar JK Rowling, rithöfundur- 9,5 milljarðar Drake, tónlistarmaður- 9,4 milljarðar Cristiano ROnaldo, fótboltamaður 9,3 milljarðar The Weeknd, tónlistarmaður 9,2 milljarðar Howard Stern, fjölmiðlamaður 9 milljarðar Coldplay, hljómsveit 8,8 milljarðar James Patterson, rithöfundur 8,7 milljarðar LeBron James, íþróttamaður 8,6 milljarðar