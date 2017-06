Hjartaknúsari heimsótti heimavöll Evrópumeistaranna | Myndband

Stórstjörnurnar í Hollywood hafa síðustu daga heimsótt heimavelli erkifjendanna Atlético og Real Madrid.



Fyrir nokkrum dögum fór Tom Cruise í skoðunarferð um Wanda Metropolatino, nýjan heimavöll Atlético Madrid sem er í smíðum. Saúl Níguez, leikmaður Atlético, og Enrico Cerezo, forseti félagsins, sýndu Cruise nýja völlinn.



Í dag skoðaði Richard Gere sig svo um á Santiago Bernabéu, heimavelli Real Madrid.



Gere er staddur í Madríd vegna frumsýningar á nýjustu kvikmynd hans, Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer, og notaði tækifærið til að skoða heimavöll Spánar- og Evrópumeistaranna.



Gere stillti sér upp með Evrópubikurunum 11 sem Real Madrid hefur unnið, kíkti inn í búningsklefa Cristianos Ronaldo og félaga og fræddist um sögu félagsins.