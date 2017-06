Rokkhátíð stöðvuð vegna hryðjuverkaógnar

Þýska lögreglan hefur rýmt tónleikasvæði rokkhátíðarinnar Rock am Ring í Nuerberg í vesturhluta landsins vegna hryðjuverkaógnar. Um er að ræða eina stærstu rokkhátíð Þýskalands sem hófst í dag og átti að standa yfir í þrjá daga.



Níutíu þúsund manns voru samankomin á svæðinu. Lögreglan segist hafa haldbærar sannanir fyrir því að hryðjuverk hafi verið yfirvofandi og bað fólk því um að yfirgefa svæðið, en tónleikagestir voru á sama tíma beðnir um að halda ró sinni og hefur rýmingin gengið vel. Rannsókn stendur nú yfir á svæðinu og segja tónleikahaldarar á Facebook að bundnar séu vonir við að hátíðinni verði framhaldið á morgun.



Hátíðin fagnar þrjátíu ára afmæli í ár. Hljómsveitirnar Welshy, Arms, In Flames og 2Cellos áttu að stíga á svið í kvöld. Þá eru hljómsveitirnar Rammstein og System of a Down sömuleiðis á dagskrá, svo fátt eitt sé nefnt.