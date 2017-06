Rokkhátíðinni í Nürburg verður framhaldið í dag

Rokkhátíðin Rock am Ring sem fram fer í Nürburg í vesturhluta Þýskalands mun framhaldið í dag en tónleikasvæði hátíðarinnar var rýmt í gær vegna ótta um hryðjuverkaárás. CNN greinir frá þessu.



Um 90 þúsund manns voru samankomin á svæðinu í gær þegar lögregla bað fólk um að yfirgefa svæðið. Taldi lögregla sig hafa haldbærar sannanir fyrir því að hryðjuverk hafi verið yfirvofand. Fór í kjölfarið fram rannsókn á svæðinu.



„Eftir umfangsmikla rannsókn lögreglu hefur grunur um mögulega hryðjuverkaógn ekki verið sannreyndur,” segir í yfirlýsingu frá skipuleggjendum hátíðarinnar í dag.



Um er að ræða eina stærstu rokkhátíð Þýskalands sem hófst í gær og stendur yfir fram á sunnudag. Hátíðin fagnar þrjátíu ára afmæli í ár en á meðal þeirra sem stíga á stokk eru hljómsveitirnar System of a Down, Sum 41 og Macklemore.