Gæddu sér á Fyrirliðanum

Landsliðið kíkti á Fabrikkuna til að leggja blessun sína á Fyrirliðann! Fyrirliðinn er heiðursborgari landsliðsins, settur saman af Aroni Einari. Það er óhætt að segja að hann hafi slegið í gegn! #fabrikkan #fyrirliðinn #BiðinStyttist #AronEinar #landsliðið #SérhannaðarFranskar #BurgerLove #GourmetBurger

A post shared by Fabrikkan / Hamburger Factory (@fabrikkan) on Jun 6, 2017 at 8:09am PDT