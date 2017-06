Barist um útgönguatkvæðin

Bretar munu kjósa nýja þingmenn í fulltrúadeild þingsins á morgun. Kannanir ytra gefa misvísandi mynd af því hver niðurstaðan verður. Næsta víst þykir að Íhaldsflokkurinn hljóti flesta þingmenn en óvíst er hvort flokkurinn nái hreinum meirihluta.



Könnunarfyrirtækið YouGov hefur daglega birt könnun á fylgi flokkanna en þær sýna þessa dagana fram á að Íhaldsflokkurinn muni tapa um tuttugu þingmönnum. Þar með missi flokkurinn meirihlutann. Meðaltalssamantektir ýmissa fjölmiðla, þar sem niðurstöður ýmissa kannana eru teknar saman í eina, benda hins vegar til þess að Íhaldsflokkurinn hafi um tíu prósenta forskot á sinn helsta keppinaut. Óvíst er hvort það skili sér í öflun þingmanna sökum einmenningskjördæmanna.



Hryðjuverkaárásirnar tvær í Manchester og London hafa riðlað kosningabaráttunni umtalsvert. Var meðal annars gert hlé á henni í nokkra daga meðan þjóðin sleikti sárin eftir árásina í Manchester. Fylgi Verkamannaflokksins tók kipp eftir hléið en það virðist ekki hafa breytt kosningataktík Íhaldsflokksins.



Athyglisvert er að bera saman hvaða kjördæmi forystumenn stærstu flokkanna tveggja, Ther­esa May og Jeremy Corbyn, hafa ákveðið að heimsækja síðustu vikur. Sú fyrrnefnda hefur aðallega beint sjónum sínum að borgum og bæjum þar sem Verkamannaflokkurinn hefur átt örugga kosningu hingað til. Meðal annars má þar nefna Suður-Bradford en þingmaður kjördæmisins hefur komið úr Verkamannaflokknum frá árinu 1918. Flest eiga kjördæmin hins vegar sameiginlegt að kjósendur þar kusu með útgöngu úr Evrópusambandinu.



Þá má merkja af heimsóknum Corbyns að hann er örlítið að elta May og fer á svipaðar slóðir. Óttast er að kjördæmin, sem vildu úr sambandinu, séu líkleg til að snúast á sveif með Íhaldsflokknum.



Báðir leiðtogarnir láta Skotland nánast ósnert enda talið næsta víst að Skoski þjóðarflokkurinn muni hirða öll þingsætin sem eru þar í boði. Þá bendir flest til þess að UKIP þurrkist út en hvert fylgi flokksins fer mun hafa mikil áhrif á niðurstöðuna. Snúist kjósendur flokksins á sveif með Íhaldsflokknum gæti það þýtt stórsigur Theresu May.



Líkt og alkunna er var þingkosningunum nú flýtt af forsætisráðherranum May með það að markmiði að auka umboð stjórnar hennar í útgönguviðræðum Breta við Evrópusambandið. Íhaldsflokkurinn hefur haldið því fram að Verkamannaflokkurinn muni ekki geta stýrt þeim viðræðum en Corbyn hefur hafnað því.



„Við erum með mjög gott teymi sem er mjög vel að sér í málum Bretlands og ESB,“ segir Corbyn. Kjósendum ætti ekki að standa ógn af því að kjósa flokk hans.