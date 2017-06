Theresa May myndar ríkisstjórn með stuðningi DUP

Theresa May eftir fund sinn með drottningu í dag.

Theresa May, forsætisráðherra Bretland og formaður Íhaldsflokksins, er komin af fundi Elísabetar II Englandsdrottningar en þangað fór hún klukkan 11.30 að íslenskum tíma til að fá umboð til að mynda ríkisstjórn.



Fundur þeirra stóð í um 20 mínútur og þegar May kom af honum sagði hún að hún ætlaði að mynda ríkisstjórn sem myndi tryggja stöðugleika og vinna að því að Bretland yrði áfram öruggt land.



May hyggst mynda minnihlutastjórn með stuðningi Lýðræðislega sambandsflokknum (DUP) á Norður-Írlandi sem náði tíu mönnum á þing í kosningunum í gær.



Fréttin verður uppfærð.