Leik lokið: FH - Valur 24-28 | Valur vann fyrstu orrustuna

FH-ingar töpuðu í kvöld sínum fyrsta leik úrslitakeppninni er hörkutólin af Hlíðarenda komu í heimsókn í Kaplakrika.



Yfirvegaðir og skynsemir Valsmenn skrefi á undan nær allan leikinn og sigldu heim verðskulduðum sigri.



Það var frábær varnarleikur og skynsamur sóknarleikur sem skilaði Valsmönnum sigrinum eins og svo oft áður.



Nánar verður fjallað um leikinn á eftir en hér að neðan má sjá leiklýsingu leiksins..



24-28 (Leik lokið): Frábær sigur hjá Valsmönnum. Sanngjarn sigur. Næsti leikur er á laugardag.



23-27 (59. mín): Frábær vörn Valsmanna eftir leikhléið. FH-ingar finna enga glufu og Valsmenn vinna boltann. Atli Báru skorar og klárar leikinn.



23-26 (58. mín): Valsmenn með óvenju fljótt skot. Fram hjá. Halldór tekur sitt lokaleikhlé. Það er núna eða aldrei.



23-26 (57. mín): Gísli með línusendingu á Jóhann sem skorar. Skiluðu sér ekki til baka og Ólafur Ægir refsaði. Klaufalegt. Einar Rafn einn í gegn en í slá. Of dýrt.



22-25 (56. mín): Gísli Þorgeir með enn eitt markið, hans sjöunda. Smá líflína. Valsmenn taka drjúgan tíma í sína sókn eins og venjulega. Enda með því að fá víti og brottvísun á Ágúst. Hans þriðja og hann hefur lokið keppni. Hrikalega vel gert hjá Valsmönnum. Vignir aftur á punktinn og skýtur í stöng.



21-25 (54. mín): FH-ingar tóku leikhlé og veitti ekki af. Tapa samt boltanum og Vignir skorar úr hraðaupphlaupi.



21-24 (53. mín): Víti og FH missir mann af velli. Ýmir liggur eftir óvígur. Leng verið að hlú að honum en labbar óstuddur af velli. Vignir tekur vítið og skorar. Þetta er að verða erfitt fyrir FH.



21-23 (52. mín): Alexander skorar og ruðningur á FH. Heimamenn ekki að spila vel úr sínu. En hafa tíma.



21-22 (51. mín): Valsmenn finna alltaf betra skot. Vignir skorar sitt fjórða mark. Jóhann Karl svarar að bragði. FH aðeins að keyra upp hraðann.



20-21 (50. mín): FH fær víti og Valsmenn mjög ósáttir. Ásbjörn skorar. Rosalegur lokakafli fram undan.



19-21 (50. mín): Sigurður Ingiberg ver frá Einari Rafni. Ótímabært skot. Sveinn Jose Rivera kemur Val aftur í tveggja marka forskot.



19-20 (48. mín): Ásbjörn skorar úr víti og jafnar. Ýmir sækir víti. Ólseigir Valsarar. Vignir skorar.



18-19 (47. mín): Ólafur Ægir fýkur af velli. 12 mín á móti 4 mín þar. Gísli skorar um leið. Ekki að eyða tímanum í vitleysu. Enn og aftur skora Valsmenn einum færri og Ágúst rekinn af velli. FH verður að nýta yfirtöluna betur.



17-18 (45. mín): Alexander kemur Valsmönnum yfir. Máttu hafa mikið fyrir markinu en eins og í fyrri hálfleik var þolinmæði í sókninni.



17-17 (44. mín): Ágúst kemur FH strax aftur yfir. Mikil orka í FH núna. Alexandar jafnar aftur. Sigurður Ingiberg orðinn heitur í marki Vals og ver vel. Galopinn leikur.



16-16 (42. mín): Sveinn Aron jafnar fyrir Val. Langt síðan Valur skoraði síðast.



16-15 (41. mín): FH-ingar ekki eins beittir og Valsmenn manni færri. Taka erfið skot. Gísli Þorgeir heggur á hnútinn og kemur FH yfir. Magnað mark. Valsmenn taka leikhlé. Flott endurkoma FH-inga og Ágúst Elí á ansi mikið í henni.



15-15 (39. mín): Einar Rafn rekinn af velli fyrir að brjóta á Grgic. Ágúst Eli getur ekki hætt að verja. Er að verja sitt lið inn í leikinn. Sigurður Ingiberg svarar með því að verja tvö skot í röð. Mikið fjör núna.



15-15 (37. mín): Sigurður Ingiberg kom í mark Vals í hálfleik og er byrjaður að verja. Ágúst Eli í banastuði hinum megin og ver flest sem kemur á markið. Einar Rafn jafnar svo leikinn.



14-15 (36. mín): Óðinn Þór skorar úr þröngu færi. Ágúst Elí ver úr dauðafæri en Óðinn fer í vont skot. Kemur ekki að sök þar sem Valsmenn kasta út af. Menn verða aðeins að hægja á sér. Ráða ekki við þennan hraða.



13-15 (34. mín): Enn ein brottvísunin hjá Valsmönnum. Hætt að vera fyndið. Orri Freyr í annað sinn núna. Gísli Þorgeir opnar svo fyrir Einar Rafn sem skýtur í stöngina. Grgic skorar. Enn eitt markið í undirtölu.



13-14 (33. mín): Ágúst Elí byrjar á því að verja víti í marki FH. Eitthvað til að kveikja neistann.



13-14 (31. mín): Einar Rafn skorar fyrsta mark síðari hálfleiks.



Hálfleikur: Ágætlega spilað af beggja hálfu. Valsarar þó aðeins skynsamari og það líklega gerir gæfumuninn. Svipuð markvarsla hjá báðum liðum. Valsmenn hafa verið miklu meira af velli, 8 mínútur gegn tveimur, og það hafa FH-ingar ekki nýtt sér sem skildi. Grgic markahæstur í liði Vals með fimm mörk en Gísli Þorgeir er með fjögur hinum megin.



12-14 (Hálfleikur): Valur fékk yfirtölu í lokin og nýtti hana vel. Valsmenn fengu svo brottvísun á lokasekúndunni. Lítið sem skilur að á milli liðanna. Ætti að vera spennandi seinni hálfleikur.



12-12 (28. mín): FH nýtir loksins yfirtöluna og allt jafnt.



10-12 (26. mín): FH-ingar svara með sirkusmarki sem Gísli Þorgeir skorar. Frábærlega gert. Ólafur Ægir er að hressast. Hlynur að verja vel síðustu mínútur.



9-12 (24. mín): Ólafur Ægir lenti hrikalega illa eftir að Ýmir hafði skorað. Nær sem betur fer að standa upp. Vonandi getur hann haldið áfram. FH kastaði frá sér boltanum. Liðið hefur ekki efni á því.



9-11 (22. mín): Grgic skorar en virðist skrefa ítrekað. Dómararnir sleppa honum með það. Vörn FH betri eftir leikhléið. Jóhann Karl stimplar sig svo inn.



7-10 (18. mín): Langþráð mark frá FH kom frá Einari Rafni. Ólafur Ægir skorar á móti. Valsmenn skora í flestum sóknum og voru frábærir manni færri í 4 mínútur. Halldór Jóhann, þjálfari FH, tekur eðlilega leikhlé. Slakur kafli eftir að þeir jöfnuðu, 6-6.



6-9 (17. mín): Valsmenn unnu boltann í tvígang en fengu svo aðra brottvísun. Alexander Örn fékk að fjúka í þetta skiptið og víti dæmt. Einar Rafn lét Hlyn verja frá sér í markinu. Valsmenn að gera það gott manni færri.



6-8 (16. mín): Orri Freyr Valsari fyrstur til þess að fá tveggja mínútna brottvísun. FH-ingar ákveða samt að kasta boltanum frá sér. Sérstakt. Valsmenn skora svo. Vel gert hjá þeim.



6-6 (14. mín): Varinn bolti og hraðaupphlaup. FH-ingar jafna. Vonandi verður þetta svona spennandi allt til enda.



5-6 (13. mín): Mikil þolinmæði í sóknarleik Vals. Bíða eftir góðu skoti og fá það oftast. FH-ingar reyna mun meira línuspil og aðeins meiri kraftur í þeirra sóknarleik. Þetta er hnífjafnt og bæði lið að spila vel.



3-5 (10. mín): Ásbjörn skoraði úr víti fyrir FH en Anton lyftir sér upp og svarar. Sóknir Vals vel spilaðar.



2-4 (8. mín): Grgic að snögghitna. Setur tvö í röð.



2-3 (7. mín): Ágúst Eli ver víti frá Vigni. Varði hraðaupphlaup áðan. Markverðirnir að minna á sig. Valsmenn héldu boltanum og Grgic skoraði. Ásbjörn Friðriksson svarar að bragði.



1-2 (3. mín): Anton Rúnarsson skorar. Valsmenn byrja sterkt. Hlynur ver svo hinum megin en Vignir klúðrar hraðaupphlaupi.



1-1 (3. mín): Ágúst Birgisson sækir víti. Einar Rafn skorar örugglega. Bæði lið komin á blað.



0-1 (1. mín): Vignir Stefánsson skorar fyrsta mark leiksins. Kemur úr horninu, stekkur upp og setur hann í nærhornið. Smekklega gert.



20.15: Jæja, game on. Vonandi verður þetta hressandi rimma og ekki væri verra að fá fimm leiki.



20.14: Það verður því miður að segjast eins og er að þessi mæting hjá Valsmönnum er þeim til skammar. Skelfileg mæting. Þetta er ÚRSLITARIMMAN !!!



20.13: Mikill sómi að þessari kynningu. Nú má fara að hefja þetta.



20.09: Leikmannakynningar á fullu. Ljósin reyndar slökkt tveimur mínútum of snemma. Það var bara rómantískt.



20.06: Valur varð síðast meistari árið 2007 en FH árið 2011. Of löng bið fyrir bæði félög að þeirra mati.



20.01: Dómarar leiksins í kvöld eru besta dómarapar landsins - Anton Gylfi Pálsson og Jónas Elíasson. Þeir eru búnir með sínu hefðbundnu þriggja mínútna upphitun. Þurfa ekki meira. Menn í toppformi.



19.54: FH-ingar mæta vel og eru búnir að hálffylla sína stúku en það er miklu meira en nóg pláss Valsmegin eins og staðan er.



19.45: Hálftími í leik og ekki byrjað að hleypa inn. Verður líklega eitthvað kapphlaup um sæti á eftir. Blessunarlega er nóg af þeim.



19.36: FH-ingar byrjuðu aftur á móti á því að vinna Gróttu, 2-0, í 8-liða úrslitunum. Þeir skelltu svo Aftureldingu, 3-0, í undanúrslitunum og hafa því ekki tapað leik.



19.34: Valur byrjaði á því leggja ÍBV, 2-1, í 8-liða úrslitunum. Valsmenn mættu svo Frömurum í undanúrslitum og unnu sannfærandi, 3-0.



19.32: Valsmenn hafa verið að ferð og flugi síðustu mánuði og undir miklu álagi. Álagi sem liðið virðist hafa þrifist á. Nú er engin Evrópukeppni að trufla þá. Aðeins þessi lokaslagur í Íslandsmótinu.



19.30: Komiði sæl og blessuð. Velkomin með okkur í Krikann þar sem fyrsti leikur FH og Vals um Íslandsmeistaratitilinn fer fram.