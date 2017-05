Í beinni: FH - Valur | Sigursælustu félög landsins mætast í Krikanum

Vísir er með beina lýsingu frá fyrsta leik FH og Vals í úrslitum Olís-deildar karla. Leikurinn hefst klukkan 20:15.



Hér mætast deildar- (FH) og bikarmeistararnir (Valur). Þetta eru sigursælustu félög í íslenskum karlahandbolta en þau hafa unnið Íslandsmeistaratitilinn samtals 37 sinnum.



Hér fyrir neðan má lesa beina textalýsingu frá gangi mála. Ýta þarf á F5 til að endurhlaða lýsinguna.



6-8 (16. mín): Orri Freyr Valsari fyrstur til þess að fá tveggja mínútna brottvísun. FH-ingar ákveða samt að kasta boltanum frá sér. Sérstakt. Valsmenn skora svo. Vel gert hjá þeim.



6-6 (14. mín): Varinn bolti og hraðaupphlaup. FH-ingar jafna. Vonandi verður þetta svona spennandi allt til enda.



5-6 (13. mín): Mikil þolinmæði í sóknarleik Vals. Bíða eftir góðu skoti og fá það oftast. FH-ingar reyna mun meira línuspil og aðeins meiri kraftur í þeirra sóknarleik. Þetta er hnífjafnt og bæði lið að spila vel.



3-5 (10. mín): Ásbjörn skoraði úr víti fyrir FH en Anton lyftir sér upp og svarar. Sóknir Vals vel spilaðar.



2-4 (8. mín): Grgic að snögghitna. Setur tvö í röð.



2-3 (7. mín): Ágúst Eli ver víti frá Vigni. Varði hraðaupphlaup áðan. Markverðirnir að minna á sig. Valsmenn héldu boltanum og Grgic skoraði. Ásbjörn Friðriksson svarar að bragði.



1-2 (3. mín): Anton Rúnarsson skorar. Valsmenn byrja sterkt. Hlynur ver svo hinum megin en Vignir klúðrar hraðaupphlaupi.



1-1 (3. mín): Ágúst Birgisson sækir víti. Einar Rafn skorar örugglega. Bæði lið komin á blað.



0-1 (1. mín): Vignir Stefánsson skorar fyrsta mark leiksins. Kemur úr horninu, stekkur upp og setur hann í nærhornið. Smekklega gert.



20.15: Jæja, game on. Vonandi verður þetta hressandi rimma og ekki væri verra að fá fimm leiki.



20.14: Það verður því miður að segjast eins og er að þessi mæting hjá Valsmönnum er þeim til skammar. Skelfileg mæting. Þetta er ÚRSLITARIMMAN !!!



20.13: Mikill sómi að þessari kynningu. Nú má fara að hefja þetta.



20.09: Leikmannakynningar á fullu. Ljósin reyndar slökkt tveimur mínútum of snemma. Það var bara rómantískt.



20.06: Valur varð síðast meistari árið 2007 en FH árið 2011. Of löng bið fyrir bæði félög að þeirra mati.



20.01: Dómarar leiksins í kvöld eru besta dómarapar landsins - Anton Gylfi Pálsson og Jónas Elíasson. Þeir eru búnir með sínu hefðbundnu þriggja mínútna upphitun. Þurfa ekki meira. Menn í toppformi.



19.54: FH-ingar mæta vel og eru búnir að hálffylla sína stúku en það er miklu meira en nóg pláss Valsmegin eins og staðan er.



19.45: Hálftími í leik og ekki byrjað að hleypa inn. Verður líklega eitthvað kapphlaup um sæti á eftir. Blessunarlega er nóg af þeim.



19.36: FH-ingar byrjuðu aftur á móti á því að vinna Gróttu, 2-0, í 8-liða úrslitunum. Þeir skelltu svo Aftureldingu, 3-0, í undanúrslitunum og hafa því ekki tapað leik.



19.34: Valur byrjaði á því leggja ÍBV, 2-1, í 8-liða úrslitunum. Valsmenn mættu svo Frömurum í undanúrslitum og unnu sannfærandi, 3-0.



19.32: Valsmenn hafa verið að ferð og flugi síðustu mánuði og undir miklu álagi. Álagi sem liðið virðist hafa þrifist á. Nú er engin Evrópukeppni að trufla þá. Aðeins þessi lokaslagur í Íslandsmótinu.



19.30: Komiði sæl og blessuð. Velkomin með okkur í Krikann þar sem fyrsti leikur FH og Vals um Íslandsmeistaratitilinn fer fram.