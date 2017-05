Íhaldsmenn ógna leiðtoga Frjálslyndra demókrata

Líklegt er að Tim Farron, leiðtogi flokks Frjálslyndra demókrata í Bretlandi, og fyrirrennari hans, Nick Clegg, missi sæti sín á breska þinginu í kosningum í júní. Frá þessu greindi Business Insider í gær.



Eru skipuleggjendur kosningabaráttu Íhaldsflokksins, flokks forsætisráðherrans Ther­esu May, vongóðir um að meðbyr í kjördæmi Farr­ons sem og að minnkandi stuðningur við Frjálslynda demókrata geti tryggt Íhaldsflokknum sæti hans og þar með komið miklu höggi á flokkinn.



Greina heimildarmenn Business Insid­er innan úr Íhaldsflokknum frá því að mikið fjármagn sé lagt í kosningabaráttu í kjördæmi Farr­ons, Westmorland and Lonsdale, og unnið sé eftir svonefndri „take-out-Tim“ áætlun.



Þá segjast innanbúðarmenn úr Verkamannaflokknum vongóðir um að þeim takist að hreppa sæti Cleggs í kjördæminu Sheffield Hallam.­



Samkvæmt meðaltali skoðanakannana sem Financial Times tekur saman mælist Íhaldsflokkurinn með 48 prósenta stuðning, Verkamannaflokkurinn með 31 prósent og Frjálslyndir demókratar með níu prósent.