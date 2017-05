Cornell svipti sig lífi

Bandarísk lögregluyfirvöld hafa staðfest að söngvarinn Chris Cornell hafi svipt sig lífi. Hann er sagður hafa hengt sig á hótelherbergi í Detroit eftir tónleika með hljómsveit sinni Soundgarden. Frá þessu er greint á vef breska ríkisútvarpsins.



Í yfirlýsingu sem talsmaður Cornell, Brian Bumbery, sendi fjölmiðlum í dag sagði að dauði rokkarans hefði verið óvæntur og að fjölskylda hans sé í áfalli. Bað hann sömuleiðis um að fjölskyldan fengi frið til að syrgja.



Cornell var 52 ára að aldri. Hann var söngvari hljómsveitarinnar Soundgarden og síðar söngvari Audioslave. Cornell og Soundgarden voru í fararbroddi Grunge-bylgjunnar frá Seattle á tíunda áratugi síðustu aldar ásamt sveitum á borð við Pearl Jam, Alice in Chains og síðar Nirvana, en báðir söngvarar síðastnefndu sveitanna tveggja eru einnig horfnir yfir móðuna miklu.



Þá var hann hvatamaður að útgáfu plötunnar Temple of the Dog sem kom út árið 1990 en þar var á ferðinni eins konar súbergrúppa sem innihélt meðlimi Soundgarden og Pearl Jam sem vildu minnast fallins félaga.