KR og FH mæta bæði liðum frá Austurlandi | Dregið í 32 liða úrslit Borgunarbikarsins

Liðin úr Pepsi-deildinni eiga flest góða möguleika á að komast á sextán liða úrslit Borgunarbikarsins en dregið var í 32 liða úrslitum Borgunarbikars karla í höfuðstöðvum KSÍ í Laugardalnum.



Aðeins í einni af sextán viðureignum 32 liða úrslitanna í ár mætast lið úr Pepsi-deildinni en Pepsi-deildarliðin komu öll inn í keppnina á þessu stigi.



Bikarmeistarar tveggja síðustu ára í Val hefja titilvörn sína í Ólafsvík en Hlíðarendapiltar drógust á móti Víkingi Ólafsvík eða liðinu sem Valur vann í 1. umferð Pepsi-deildar karla á dögunum. Þetta er líka eina viðureignin milli liða úr Pepsi-deildinni.



Íslandsmeistarar FH mæta 2. deildarliði Sindra frá Höfn í Hornafirði. FH er í hópi með fjórum öðrum Pepsi-deildarliðum sem mæta liðum neðar en Inkasso-deildin. Stjarnan mætir 3. deildarliði Þróttar úr Bogum, Fjölnir heimsækir 2. deildarliði Magna, ÍBV fær 4. deildarlið KH í heimsókn og Grindavík mætir 2. deildarliði Völsungs frá Húsavík.



Tvö af sigursælustu félögum bikarkeppninnar, ÍA (9 bikartitlar) og Fram (8 bikartitlar), mætast upp á Skaga en Framarar eru í 1. deildinni í sumar.





Leikirnir í 32 liða úrslitum Borgunarbikars karla 2017:



Magni (C-deild) - Fjölnir (A)

FH (A) - Sindri (C)

KA (A) - ÍR (B)

Selfoss (B) - Kári (D)

Leiknir R. (B) - Þróttur R. (B)

ÍBV (A) - KH (E)

Fylkir (B) - Breiðablik (A)

Haukar (B) - Víkingur R. (A)

Víkingur Ó. (A) - Valur (A)

Grindavík (A) - Völsungur (C)

ÍA (A) - Fram (B)

Leiknir F. (B) - KR (A)

Berserkir (D) - Grótta (B)

Þróttur V. (D) - Stjarnan (A)

Árborg (E) - Víðir (C)

Þór Ak. (B) - Ægir (D)