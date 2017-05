The Sun greindi frá því að Filippus væri látinn

Vonandi voru viðbrögð hjónanna við mistökum The Sun eitthvað á þessa leið.

„Filippus prins látinn 95 ára, hvernig lést hertoginn af Edinborg osfrv“



Þannig var fyrirsögn breska miðilsins The Sun sem birtist í nótt og stóð í nokkrar mínútur.



Í greininni var farið yfir ævi og störf Filippusar og talað um hann í þátíð. Nokkrir franskir miðlar féllu í gryfju The Sun og birtu að prinsinn væri látinn.



Filippus er þó enn sprelllifandi en ætlar að hætta að koma opinberlega fram. Vísir greindi frá því í morgun.



Orðrómurinn um andlát Filippusar fór á kreik eftir að starfsfólk bresku krúnunnar var kallað saman á fund í Buckinghamhöll. Strax grunaði miðla og almenning að stórra fregna væri að vænta og safnaðist fjöldi fólks saman fyrir utan höllina í morgun.



The Sun hefur ekki beðist velvirðingar á mistökunum en hefur áfram fylgst með gangi mála í morgun líkt og aðrir miðlar.