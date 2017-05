Mourinho: Þetta er ekki búið

Jose Mourinho, stjóri Man. Utd, var ósáttur við að Man. Utd skildi ekki vinna Celta Vigo stærra í kvöld.



„Ég er mjög ánægður með frammistöðuna en ekki úrslitin. Í hálfleik áttum við að vera tveimur eða þremur mörkum yfir. Þetta er því ekki búið,“ sagði Mourinho eftir leik.



„Við spiluðum nógu vel til þess að ganga frá einvíginu hérna en við verðum að mæta og klára þetta eins og menn á Old Trafford.



„Vonandi vill fólkið á Old Trafford líka að við vinnum. Þegar Old Trafford vill fá sigur þá vinnum við.“