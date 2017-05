Gylfi í hópi þeirra bestu í apríl að mati The Telegraph

Gylfi Þór Sigurðsson er í hópi þeirra 20 leikmanna sem stóðu sig best í ensku úrvalsdeildinni í apríl að mati The Telegraph.



Gylfi er í 18. sæti yfir bestu leikmenn apríl-mánaðar að mati JJ Bull, blaðamanns Telegraph. Gylfi skoraði eitt mark og gaf eina stoðsendingu í apríl.



Swansea fékk aðeins eitt stig úr fyrstu fjórum leikjum sínum í apríl. Liðið vann svo 2-0 sigur á Stoke City þar sem Gylfi lagði upp fyrra mark Svananna.



Gylfi tryggði Swansea svo stig gegn Manchester United á Old Trafford með glæsilegu marki beint úr aukaspyrnu.



Í umsögn Bulls um Gylfa segir að hann hafi komið að rúmlega helmingi marka Swansea á tímabilinu og það sé ólíklegt að hann verði áfram í herbúðum liðsins. Gylfi hafi skorað og lagt upp í apríl og skapað 12 færi fyrir samherja sína.



Fyrrverandi samherjar Gylfa hjá Tottenham, Christian Eriksen og Harry Kane, eru bestu leikmenn apríl-mánaðar að mati Bulls. Spurs vann alla sína leiki í apríl.



