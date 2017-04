Cuba Gooding Sr. látinn

Bandaríski tónlistarmaðurinn og leikarinn Cuba Gooding Sr., er látinn 72 ára að aldri. BBC greinir frá því að dánarorsök hans verið hafi verið of stór skammtur af fíkniefnum.



Gooding Sr. var á árum áður aðalsöngvari hljómsveitarinnar The Main Ingriedient en hljómsveitin gerði það gott í Bandaríkjunum á áttunda áratug síðustu aldar. Þeirra þekktustu lög eru Just Don‘t Want To Be Lonely og Everbody Plays The Fool.



Elsti sonur Gooding Sr. er stórleikarinn Cuba Gooding Jr. Sá er hvað þekktastur fyrir leik sinn í kvikmyndunum Men of Honor, As Good as It Gets og Jerry Maguire. Fyrir þá síðastnefndu sem kom út árið 1996 hlaut hann einmitt óskarsverðlaun fyrir besta leik í aukahlutverki.