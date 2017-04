Ein vinsælasta vefsíða heims er YouTube og gengur hún út á það að fólk og fyrirtæki hlaða upp myndböndum inn á miðilinn.



Vefsíðan fór í loftið 23. apríl árið 2005 og varð hún því tólf ára í gær. Myndbandið er af honum Jawed sem skellti sér í dýragarðinn og heitir myndbandið því auðvitað Me at the zoo.



Þegar þessi frétt er skrifuð hefur verið horft á myndbandið 38 milljón sinnum og má sjá það hér að neðan.