Tók eitt erfiðasta lag heims og gjörsamlega nelgdi það fyrir framan bresku þjóðina

Sarah Ikumu kom heldur betur á óvart í fyrsta þættinum af Britains Got Talent sem var á dagskrá Stöðvar 2 á sunnudagskvöldið.



Þessi unga kona steig á sviðið og tók eigin útgáfu af laginu And I Am Telling You I'm Not Going með Jennifer Hudson.



Dómararnir virkuðu ekki beint bjartsýnir fyrir hennar hönd en um er að ræða eitt allra erfiðasta lag í heiminum.



Útkoman hreint út sagt stórkostleg og má sjá flutning hennar hér að neðan. Ikumu náði í gullhnappinn sem þýðir að hún er kominn beint í úrslit.