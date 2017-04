James Corden endaði á spítalanum eftir samskipti sín við Kurt Russell

Kurt Russell er einn grjótharður maður eins og allir sáu svo vel í Escape myndunum á sínum tíma. Hann fór með aðalhlutverkið í Escape from New York og Escape from L.A.



Russel mætti í spjallþáttinn til James Corden á sínum á dögunum og tók þátt í frábærum skets þar sem leikarinn tók heldur betur á Bretanum.



Það endaði með því að Corden þurfti að fara á spítalann þar sem kunnuglegt andlit tók á móti honum.



Hér að neðan má sjá þetta frábæra og fyndna atriði.