Killing in the Name með Rage Against the Machine er eitt af vinsælustu og frægustu rokklögum seinni ára.



Drengirnir í The Wackids birtu á dögunum einstaklega skemmtilega útgáfu af laginu sem þeir flytja aðeins með aðstoð leikfanga.



Það kannast allir við leikfangahljóðfæri sem eru nú flest framleidd til að gera foreldra gráhærða en að þessu sinni var hægt að nota þau á virkilega góðan og skemmtilegan hátt.