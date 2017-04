Sjáðu Kaleo fara á kostum á Coachella

Íslenska hljómsveitin Kaleo steig á stökk á Coachella hátíðinni í Kaliforníu á laugardagskvöldið.



Coachella hátíðin hefur verið haldin árlega í apríl frá árinu 1999 og stendur alltaf yfir tvær helgar í röð. Hátíðin er ein af þekktustu hátíðum heims og eru hinir ríku og frægu iðulega meðal gesta.



Stjörnurnar mæta ávallt á hátíðina eins og sjá mátti á samfélagsmiðlum um helgina.



Drengirnir úr Mosfellsbæ voru svo sannarlega ekki vera í slæmum félagsskap en meðal þeirra sem komu einnig fram voru Lady Gaga, Kendrick Lamar og Radiohead. Kaleo hefur fengið frábærar viðtökur eftir frammistöðu sína á hátíðinni og segir gagnrýnandi Huffington Post þá hafa verið óvæntu stjörnur Coachella.



Hér að neðan má sjá drengina flytja lögin Way Down We Go og All the Pretty Girls.