Will Smith sagður í viðræðum um að leika andann í Aladdín

Leikarinn Will Smith er sagður í viðræðum við kvikmyndarisann Walt Disney um að leika andann í nýrri leikinni kvikmynd um götustrákinn Aladdín. Bandaríska vefsíðan Deadline greindi fyrst frá þessu.



Hávær orðrómur hefur verið um um nokkurt skeið að Disney sé með í bígerð að gera endurgerð af hinni sígildu teiknimynd um Aladdín sem sló svo eftirminnilega í gegn árið 1992.



Er breski leikstjórinn Guy Ritchie sagður muna leikstýra myndinni en hann hefur í gegnum tíðina leikstýrt kvikmyndum á borð við Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels og Sherlock Holmes myndunum.



Fari svo að Smith muni taka að sér hlutverk hins bláa anda mun hann feta í fótspor stórleikarans Robin Williams sem ljáði andanum rödd sína í teiknimyndinni og fékk mikið lof fyrir.



Í síðasta mánuði var frumsýnd endurgerð af annarri frægri Disney teiknimynd, Beauty and the Beast, sem skartar Harry Potter stjörnunni Emmu Watson í aðalhlutverki og hefur hún hlotið mikið lof gagnrýnenda. Hefur myndin nú þegar halað inn meira en einum milljarði Bandaríkjadollara. Endurgerð af Aladdín myndi eflaust ekki njóta síðri vinsælda.