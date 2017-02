Charles Oakley var vísað úr húsi og handtekinn af lögreglu eftir að hann lenti í útistöðum við öryggisverði á leik New York Knicks og LA Clippers í NBA-deildinni í nótt. Oakley spilaði í nítján ár í NBA-deildinni þar af lengst með Knicks.



Átökin við öryggisverðina hófust þegar Oakley hrópaði ókvæðisorð að James Dolan, eiganda Knicks, að sögn fjölmiðla í New York.



<iframe width="640" height="360" src="http://www.espn.com/core/video/iframe?id=18648901&endcard=false" allowfullscreen frameborder="0"></iframe>



Oakley hefur lengi gagnrýnt Dolan og Knicks undanfarin ár en leikurinn var stöðvaður í skamma stund á meðan Oakley var vísað úr húsinu.



„Charles Oakley kom á leikinn í kvöld og hagaði sér afar óæskilega. Honum var vísað úr húsi og er lögreglan í New York nú að handtaka hann. Hann var frábær leikmaður Knicks og við vonum að hann fái þá hjálp sem hann þarf,“ sagði í stuttri yfirlýsingu sem Knicks birti í nótt.



RT @NBAenlinea: Se pudrio todo Charles Oakley ex jugador de Knicks se pelea contra pic.twitter.com/qbJpM93o7T — El Jocantuitero (@jocantuitero) February 9, 2017