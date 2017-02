Thomas Piketty starfar sem prófessor viđ London School of Economics. VÍSIR/AFP

Franski hagfræðingurinn Thomas Piketty hefur samþykkt að vera ráðgjafi Benoît Hamon, forsetaefni franskra sósíalista, fyrir forsetakosningarnar í Frakklandi sem fram fara í vor.



Þetta kom fram við opnun kosningaskrifstofu Hamon í miðborg Parísar í dag þar sem nafn Piketty var að finna á skipuriti, en hann mun ráðleggja Hamon þegar kemur að evrópskum efnahagsmálum.



Í frétt Aftonbladet kemur fram að frekari skýringar á hlutverki Piketty í kosningabaráttu Hamon hafi ekki fengist.



Thomas Piketty starfar sem prófessor við London School of Economics og er þekktastur fyrir að vera höfundur bókarinnar Capital in the Twenty-First Century.



Skoðanakannanir benda til að Hamon verði að láta sér fjórða sætið lynda í fyrri umferð frönsku forsetakosninganna á eftir Repúblikananum Francois Fillon, Marine Le Pen, leiðtoga Þjóðfylkingarinnar og miðjumanninum Emmanuel Macron.