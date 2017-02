Forsala á tónleika rapparans Young Thug, sem heldur tónleika í Laugardalshöll þann 7. júlí næstkomandi, hefst á morgun.



Miðasala fer fram á Tix.is og hefst klukkan 10:00. Í forsölu verður eingöngu hægt að versla miða með Aur appinu og forsöluverðið er 8.900 krónur. Miðasala hefst svo formlega klukkan 10:00 á fimmtudag. Almennt miðaverð er 9.900 krónur.



Breska rapptvíeykið Krept and Konan mun einnig koma fram sama kvöld í Laugardalshöllinni.



Krept and Konan hefur skapa og vann hljómsveitin meðal annars. til verðlaunanna „MTV Brand New“ árið 2015 og stærsti smellur þeirra, „Freak Of The Week” hefur fengið 43 milljón áhorf á YouTube. Sveitin er um þessar mundir á tónleikaferðalagi með Drake og Young Thug um Evrópu.



„Þessir tónleikar verða bara betri og betri. Young Thug er á hápunkti ferils síns og Krept And Konan eru eitthvað það ferskasta og mest spennandi sem hefur komið úr bresku hip-hop senunni á undangengnum árum,” segir Róbert Aron Magnússon þáttarstjórnandi Kronik á X-inu 977 og annar af tónleikahöldurunum.



Ekkert aldurstakmark verður á tónleikana sjálfa en áfengi verður selt á afmörkuðum svæðum á tónleikasvæðinu. Tónleikagestir munu hafa þann möguleika á að sitja utandyra og gæða sér á svokölluðum „street food“ frá hinum ýmsu heimshornum bæði á undan og á meðan á tónleikunum stendur.