Rogue One: A Star Wars Story



Leikstjóri: Gareth Edwards Framleiðendur: Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Allison Shearmur Handrit: Chris Weitz, Tony Gilroy Tónlist: Michael Giacchino Leikarar: Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn



Flki er a mestu svo unnt a eftirminnilegasti karakter myndarinnar reynist vera vlmenni, sem Alan Tudyk ljr hressilega rdd sna. NORDICPHOTOS/GETTY



Hér áður fyrr þurftu Star Wars-aðdáendur að bíða í áraraðir á milli mynda. Eftir að Disney eignaði sér vörumerkið var strax séð til þess að breyta því og megum við núna búast við einni mynd á ári um ókomna tíð. En á meðan varan er í lagi er lítið út á það að setja, sérstaklega þegar lagt er upp úr því að víkka út þennan umfangsmikla og lokkandi kvikmyndaheim.



Rogue One er fyrsta „sjálfstæða“ eintakið í þessari seríu og í henni er tekin meiri áhætta en þeirri síðustu, The Force Awakens. Í þeirri mynd voru gömlu, sígildu hráefnin tekin og hnoðað í stóran nostalgíugraut. Að þessu sinni er hvorki einblínt á Jedi-riddara né Skywalker-fjölskylduna og stríðsmyndafílingurinn hefur allan forgang. Rogue One er forsaga og gerist skömmu fyrir atburði upprunalegu myndarinnar frá 1977, A New Hope. Hér segir frá hópi uppreisnarmanna sem komast yfir teikningar fyrsta Helstirnisins og þurfa að koma þeim í réttar hendur. Aðdáendur vita allir hvernig sú saga spilast út.