Í Poppkasti vikunnar er farið yfir víðan völl og meðal annars rætt um Söngkeppni sjónvarpsins árið 2017.



Beyoncé er barnshafandi og á von á tvíburum og kom það í ljós í vikunni þegar hún setti heldur sérstaka mynd af sér á Instagram. Hjartasteinn fær 16 tilnefningar til Eddunnar og Björk hefur selt einbýlishús sitt í úthverfi New York.



Stefán og Hulda fá til sín góðan gest en einn helsti Eurovision-sérfræðingur Íslands, Lilja Katrín Gunnarsdóttir, mætir í þáttinn og spáir fyrir um hver fari alla leið í lokakeppnina í Kænugarði. Lilja Katrín tók saman umsögn um hvert lag og má lesa hana hér að neðan. Þetta og margt fleira í nýjasta Poppkastinu.



Poppkastið er hlaðvarpsþáttur á Vísi. Umsjónarmenn þáttarins eru Stefán Árni Pálsson (@stebboinn) og Hulda Hólmkelsdóttir (@huldaholm). Í þættinum er farið yfir víðan völl í dægurmálafréttum, farið yfir fréttir vikunnar auk þess sem Stefán og Hulda fá til sín góða gesti til að ræða dægurmálin.



Ums÷gn Lilju KatrÝnar