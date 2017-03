Dæmi eru um að úlpur og annar útivistarfatnaður frá íslenska fatamerkinu 66°Norður fáist mörgum tugum prósenta ódýrari á erlendum netverslunum en í verslunum keðjunnar hér á landi. Íslenskir neytendur geta í einhverjum tilvikum leyft sér að máta fatnaðinn í verslunum hér á landi en farið á netið þegar heim er komið og sparað sér háar fjárhæðir.



Í Fréttablaðinu í gær var fjallað um að íslensk fataverslun væri eina smásöluverslunin sem ekki hefur náð vopnum sínum eftir hrun. Velta fataverslunar dróst saman um tólf prósent í janúar miðað við árið á undan. Þá var rætt við nemendur í Háskólanum í Reykjavík sem allir höfðu sömu sögu að segja. Of dýrt væri að versla hér á landi og þá borgaði sig að kaupa af erlendum vefverslunum eða kaupa mikið magn að utan.



Þýska vefverslunin Bike24 selur vandaðan útivistarfatnað, þar á meðal þó nokkrar flíkur frá 66°Norður. Þrátt fyrir að verslunin taki 15 evrur í sendingargjald, Íslandspóstur rukki 595 krónur við komuna til landsins og lagður sé 24 prósent virðisaukaskattur á vöruna við komuna til landsins, er mun hagstæðara að kaupa fatnaðinn af vefsíðunni.



